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【裝修設計】外國神奇家居設計 每張相都睇到嘖嘖稱奇

環球政經 17:28 2021/04/30

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好的設計可以令到生活更方便，但壞的設計除了可以為人們貢獻笑料，似乎就無用武之地。外國網站Enteral Life就有一個帖文，列舉了外國家居不少「奇葩」設計，不禁想問設計師是否飲醉酒。

    點擊圖片放大
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大家又覺得哪個設計最神奇呢？

 

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責任編輯：陳楚琨

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