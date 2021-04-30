【裝修設計】外國神奇家居設計 每張相都睇到嘖嘖稱奇

好的設計可以令到生活更方便，但壞的設計除了可以為人們貢獻笑料，似乎就無用武之地。外國網站Enteral Life就有一個帖文，列舉了外國家居不少「奇葩」設計，不禁想問設計師是否飲醉酒。

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大家又覺得哪個設計最神奇呢？

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責任編輯：陳楚琨