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【iM Cafe】新舊經濟股齊遇劫 要為五窮做準備？

股樓投資 16:52 2021/04/30

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如欲觀看iM Cafe完整影片，請前往:https://video.hket.com/video/2946016

中國PMI數據遜市場預期，加上北水暫停，今日恒指大跌近600點，新舊經濟股均見下跌，踏入5月，下周有甚麼值得留意的地方？恒指短期又在甚麼範圍上落？

今日復星醫藥（02196）又再急升，但由於政策風險低、疫苗或將獲批，短期仍有炒作，可於回至43元到45元附近吸納。

 

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欄名 : iM Cafe

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