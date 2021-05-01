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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】貧富懸殊！ 摩洛哥水晶石曠場

名人薈萃 09:31 2021/05/01

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穆罕默德細說兒時的經歷，不敢令我驚訝！ 相反，感覺香港小孩生活太幸福了。
這天早上穆罕默德說不知道去那兒好，我倆架着車漫無目的四處遊，一路上四周空曠，遠眺不少山群，但可惜眼前的山群不是翠綠色的，而是一堆堆石塊的山座，車子繼續向前駛近，他指着其中一座山說，我們往上走看看看！但感覺十分危險。
說時遲那時快，車子巳到達山腳，我在不願意的情況緊握他的手，一步一步向上山行，滿地碎石， 心驚膽顫，當時穿著一對普通的鞋，擔心扭傷腳，又驚滑倒，我不斷問仲要往上走。

不敢再行近望下深坑，心驚膽跳。


此刻發現這個是竣工的石曠場，且有多個坑洞，其中一個坑洞內有一具綿羊的屍體，他說，沒有人發現，牠們難於自救。
我倆再從另一面走，再發現多個深坑，原來剛巧這裡有兩個人工作，其中一人在上面使用吊機，另一人手握繩索往下走，負責開採。我一直在旁觀看，心裡非常驚慌，因為眼前的吊機非常簡陋，沒有安全設備，且深坑深不見底，跌下去就「隨時無命」。這些地盤，不像香港的地盤，有圍欄封鎖着及保安員看守，任何人也可以内進，如我倆一樣自出自入。

簡陋的吊機將工人從高處懸空吊去地底工作。


穆罕默德說兒時家裏貧窮沒有食物充飢，在沒有選擇的情況下曾到這類型的石礦場工作，每天工作近12小時，日曬雨淋，日日哭着，但也沒有辦法，曾試過腳背受傷，停工回家休養约2個多月，隨後返回工場繼續工作，這段日子也維持近四年。
他說，在這裏工作有帳篷供住及食提供，洗澡上廁所也要就地解決，現時每日工資100 DH(港幣约86元)，還要扣除20 DH (港幣约17元)膳食。
穆罕默德笑說，在這裏工作從不會想未來，只會想着還有命離開……
我疑問，其實這裏是甚麼石礦場，四周不斷被發掘曠洞? 他指着剛由工人從深坑運送出來的石頭說，這是一頓頓運往歐洲的，我一看，原來是未經打磨的水晶石。心想：「原來這裏有咁多座水晶山洞，怪不得被採曠吧！」

石曠場開採未打磨的水晶石


近期不少人為着生計到曠場工作；而穆罕默德其中一個朋友，原在帳篷酒店工作的，由於疫情關係，無奈亦送掉了生命；穆罕默德告知，這朋友是給一塊大石從高處撞擊至命。
我查問如何賠償? 他目無表情說，這裏是沒有任何金錢賠償，只會計算死者的工作日子，給予工資及運送死者回家，整件事便完結了......
原來摩洛哥人貧富懸殊相差極大，人命可以如垃圾！ 

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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撰文 : Apple (陳偉嫦）

欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

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