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【裏裏外外@iM網欄】快快動手腳，令青筋不再現！

名人薈萃 08:26 2021/05/02

分享：

經常會問，手部青筋越多，代表什麼？為什麼有這麼多的青筋出現？

其實這些都不是筋，是積聚在體內的廢物，如瘀血丶痰濕丶熱毒積滯，堵塞在身體各系統，令四肢丶腹部等，特別是手部，青筋會好明顯。

所以青筋是人體的積滯地方，越多廢物，青筋越明顯。例如手背青筋好多，代表腰背部有問題，如勞損、腰酸背痛等；手掌掌心出現青筋，小心腸胃積滯，高血脂丶高血壓等問題；手指出現青筋，反映消化系統有問題，或頭部微循環障礙，腦部供血不足，容易産生頭痛丶頭暈等，甚至中風等現象；胸腹多青筋，可能是肝硬化。

如頭部太陽穴出現青筋，而且突出來，反映動脈硬化，或容易出現急性病；下肢膝蓋有青筋，通常伴隨著有腫脹丶炎症丶風濕等問題。

所以，大家要留意，身體有青筋，不但影響外觀，而且反映身體相關部位的問題! 今次教大家郁郁手腳部位，令身體血氣暢通，減少及預防瘀滯情況。

Tips 1:
雙手舉高，停留5秒，然後不停顫動手掌約2-3 分鐘，習慣這動作後，可顫動手掌5 分鐘，早上做這動作，令全身充滿能量，精神爽利！

Tips 2:
雙腳腳指朝天，盡量向自己身體拉，腳踭向外，感覺小腳拉扯及伸展，然後腳指向外，腳踭向身體方向拉，持續這動作5分鐘。

這動作也可以靠牆站立做，但要做完在左腳，才做右腳，也可令小腿修長。

Tips 3:
雙手放在小腿上，用掌心用力中上至下搓，持續約5 分鐘可以疏通腿部經絡。

Tips 4: 
腳部運動，雙手靠牆，左腳站地，右腳向前伸展，然後向後伸展，持續5 分鐘。

大家記住，要多留意自己身體的變化，預妨勝於治療！

一邊動手腳，一邊聽歌，舒暢無比！今次為你推介Teyata，由Deva Prema 主唱。

 

作者_盈望（葉麗麗）簡介：

從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

 

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撰文 : 盈望（葉麗麗）

欄名 : 裏裏外外

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