【異動股】青啤遭復星減持5%股權 全日跌逾4%

復星國際（00656）及其作為一般合夥人管理的基金China Momentum Fund共出售3300萬股青島啤油（00168）的H股，佔已發行H股的5.04%，佔已發行股份總數的2.42%。每股作價70.88元，較青島啤酒的昨日收市價折讓3.89%，總代價約為23.39億元。

【大行報告】中信証券料快手首季DAU或達3億人 維持「買入」評級 料現價有逾四成升幅 詳情請看[下一頁]

消息公布後，青島啤酒全日急跌4.4%，報70.5元，成交28億元；而復星國際亦跌0.5%，報11.18元，成交5316萬元。

交易完成後，復星及China Momentum Fund仍持有1.11億股青島啤酒H股，佔已發行H股的16.98%，及已發行股本的8.15%。而青島啤酒仍是復星國際的聯營公司。

【大行點睇】農行首季營利按年增近3% 成本收入比輕微改善 野村籲買入 詳情請看[下一頁]

復星表示，是次出售股份為正常的投退安排，所得款項將用於一般資金用途。並預計今次出售將確認已實現稅前收益約6.24億元，而去年8至12月復星出售青島啤酒H股的已實現稅前收益約為13.34億元。

青島啤酒大行一覽：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機