【投行加薪】中信里昂證券據報加薪30%挽留員工

中信里昂證券擬將初級銀行家的月薪平均提高30%。據彭博報道，中信里昂證券（CLSA Ltd.）正將初級銀行家的月薪平均提高30%，希望遏制人員流失的情況。

報道引述知情人士指，投資銀行經理的底薪將調升至每月7.5萬至9.5萬港元不等，並視員工的經驗而定。報道引述其中一名員工指，第一年分析師的底薪將調升至少40%，達到每月約4萬至6萬港元。

是次薪酬調整將會是近年來券商界中最大的一次跳升。

報道指，在中信証券於2019年加強控制，降低風險及獎金後，中信里昂證券曾出現一連串的員工離職潮。報道指，重振業務及爭取更多交易（deal）機會，留住人才對中信里昂證券而言甚為重要。

即使面對人才流失，去年里昂證券亦扭虧為盈為集團帶來5.5%純利，而公司去年的員工人數按年下跌6%。

報道指，大部分高管來自債務資本市場部、股票衍生品銷售，房地產及消費者投資銀行業務在4月初獲得花紅（bonus）後便辭職。

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記者：謝卓榮