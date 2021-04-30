【北水基金】公募基金銷情慘淡 業界3招自救

▲ 內地公募基金銷情低迷，市傳業界推3招自救。

內地媒體指，規模最大的私募基金高毅鄰山1號遠見基金，市料首季淨沽出總值100億元（人民幣，下同）A股。有分析推論，套現所得或全買入港股。媒體以其星級基金經理，早前曾向外露口風指較大概率增加港股配置，因而推斷上述產品已滿倉港股，但卻未有詳述具體內容。市場相信，有待第二季基金公布季度業績才能露端倪，查證傳聞是否屬實。

內地今年暫84隻ETF新成立【下一頁】

不過，內地4月份少於100隻新公募基金發行，以發行份額計，驟縮逾六成，但統計暫未披露所涉金額，如業界緊盯的首發吸金額。另一邊廂，過去兩年公募基金熱爆的黄金時代暫告終，今年已有47隻基金清盤，數目較去年倍增，據悉多是產品規模連續60日低於5,000萬元的基金，內媒指包括景順長城及上投摩根等個別產品。最近另有約20多隻新產品延長募集期，9隻更募資失敗。

正因春節過後北水基金由熱轉冷，第二季銷情更慘遇寒冬，基金公司遂採3招自保，包括︰

（1）公司自購，今年至少涉及84隻基金，合共涉資逾11億元。內媒形容，猶如2015年A股爆破後，公募產品展開「瘋狂自購月」。最新有內地基金一哥天弘，旗下高管等員工首季共斥逾5億元，主要自購3隻自家產品，例如由劉國江操盤的天弘港股通精選基金，投研人員等以自有資金加注1億元，而劉國江更豪擲500萬元捧自己場，猶如跟捧場客同坐一條船，共同進退。

4月暫已推94隻北水基金【下一頁】

（2）個別基金由採限購令，到重新開放允許大額申購，冀吸引大戶，尤其是今年已有155隻私募基金投資146隻公募產品，例如「迎水投資」僅有14隻私募產品，竟投資了10隻公募基金，包括落注「交銀中證海外中國互聯網基金」，後者在港股佔比約31%，美股佔59%，組合揸重騰訊及美團 （03690） 等處於反壟斷風眼的新經濟股，各佔約7%。私募大舉掃公募，除了博抄底執平貨外，且瞄準名牌資產管理公司旗下投研覆蓋全面，可補私募產品不足。

（3）封閉式產品若能在二級市場物色到大戶，就索性酌量割愛引資。內媒舉「中銀證券科創3年封閉式基金」為例，受跌市及贖回雙重夾擊，一度驟貶約15%，遂吸引機構大戶變相以打折入貨，間接獲更佳安全墊。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源