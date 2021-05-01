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【科技一周回顧】三星發布Galaxy Book Pro系列手提電腦　CES明年結合綫上綫下復辦實體展覽

科技 10:00 2021/05/01

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一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1.【展覽復辦】CES明年回歸賭城舉辦實體展

國際大型科技展會因疫情停辦近1年，今年初的CES（消費電子展）亦只舉辦線上展覽。主辦機構消費者技術協會（CTA）日前宣布，CES 2022已選定於明年1月5日至8日，在賭城拉斯維加斯舉辦實體展覽，亦會結合線上展覽的元素舉行。目前已有逾千間科技企業確認會參展，包括Amazon、Dell、Google、現代、IBM、Intel、聯想、LG、Qualcomm、三星，以及Sony等。

<<【蘋果AirTag】實測追蹤功能　室內尋找消失了的「寶物」有幾快？

2.【Samsung新品】Galaxy Book Pro 360　超薄二合一電腦5月14日攻港　11980港元起跳

三星於（28日）晚全球發布新手提電腦Samsung Galaxy Book Pro系列，當中包括基本版Samsung Galaxy Book，進階版Samsung Galaxy Book Pro，及高階版Samsung Galaxy Book Pro 360，新系列今日開始預售，並於5月14日正式登陸香港。

＜＜【Samsung發布會】Samsung推超薄手提電腦　Galaxy Book Pro 360支援5G

<<【三星新品】Samsung推升級版Galaxy SmartTag+　5月14日開賣售328元

3.【小心資料安全】8款Android詐騙App盜用信用卡　部分累積70萬下載

網絡安全公司McAfee近日發表報告，發現在Google Play應用程式商店上，有8款詐騙App被植入惡意程式碼，可以私下獲取用戶的個人資料，或者攔截用戶的訊息通知，並在未獲用戶本人同意的情況下盜用信用卡購物。其中被點名的惡意App，包括「PIP Camera」、「Picture Editor」、「2021 Wallpaper and Keyboard」、「Keyboard Wallpaper」等。

<<Google推Android系統地震警報功能　開放美國地區以外用戶

4.【智能手機】全球首季智能手機出貨量升25.5%　Samsung出貨量達7530萬部排名第一

智能手機市場正在逐步恢復，據市場調查機構IDC最新報告指出，2021年首季全球智能手機出貨量按年增加25.5%，達到3.46億部，而中國及亞太區（不包括日本和中國）出貨量增長強勁，兩個市場共佔全球一半出貨量。三星（Samsung）受惠於S21系列手機的銷量，本年首季出貨量達到7530萬部，市佔率為21.8%，奪得排行榜首位。

責任編輯：李寶如

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