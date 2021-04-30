英研究：年青人BMI愈高 新冠重症死亡率愈高

新冠肺炎一直被認為對長者或長期病患威脅較大，年輕人則影響則比較小。然而，英國最新研究發現，年青人的體質指數（BMI）與感染新冠入院的重症和死亡率有極大關係，指數愈高者，感染新冠後風險愈高。

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牛津及劍橋大學共同調查的報告指出，比起平衡值，BMI在「健康」（Healthy）水平，介乎18.5至25之間的人士中，因新冠而需在深切治療部高50%。BMI落在35以上，需要入院的機率3倍。「健康」BMI人士的新冠死亡率比平衡低6分之1，但BMI在35以上則高3分之1。

調查研究英國近700萬名年齡20至29歲，去年春天或冬天感染新冠肺炎人士，當中需要入院治療或死亡的比例，再從患者的BMI探索兩者的關係。入院人數約1.3萬，需要在深切治療部留醫為1,602，死亡人數為5,479。

格拉斯哥大學（University of Glasgow）代謝藥物學教授Naveed Sattar表示，研究表明新冠肺炎的風險會隨體重上升，呈現線性增長，而且過重年青人的風險更大。

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去年感染新冠肺炎的英國首相約翰遜（Boris Johnson）一度需要入院治療，並被院方介定「過重」（too fat）。因此，約翰遜促請民眾在封城期間努力維持身型，作為對抗新冠肺炎的手段之一。

責任編輯：吳漢培