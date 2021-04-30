  • 29°C
香港時間 : 2021430日 (五) 16:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英研究：年青人BMI愈高 新冠重症死亡率愈高

環球社會熱點 16:10 2021/04/30

分享：

新冠肺炎一直被認為對長者或長期病患威脅較大，年輕人則影響則比較小。然而，英國最新研究發現，年青人的體質指數（BMI）與感染新冠入院的重症和死亡率有極大關係，指數愈高者，感染新冠後風險愈高。

【阿斯利康疫苗】英國再多41宗血栓 9例死亡 【下一頁】

牛津及劍橋大學共同調查的報告指出，比起平衡值，BMI在「健康」（Healthy）水平，介乎18.5至25之間的人士中，因新冠而需在深切治療部高50%。BMI落在35以上，需要入院的機率3倍。「健康」BMI人士的新冠死亡率比平衡低6分之1，但BMI在35以上則高3分之1。

調查研究英國近700萬名年齡20至29歲，去年春天或冬天感染新冠肺炎人士，當中需要入院治療或死亡的比例，再從患者的BMI探索兩者的關係。入院人數約1.3萬，需要在深切治療部留醫為1,602，死亡人數為5,479。

格拉斯哥大學（University of Glasgow）代謝藥物學教授Naveed Sattar表示，研究表明新冠肺炎的風險會隨體重上升，呈現線性增長，而且過重年青人的風險更大。

【BNO移民英國】港人狂掃倫敦樓 佔整體比率飇3倍 【下一頁】

去年感染新冠肺炎的英國首相約翰遜（Boris Johnson）一度需要入院治療，並被院方介定「過重」（too fat）。因此，約翰遜促請民眾在封城期間努力維持身型，作為對抗新冠肺炎的手段之一。

責任編輯：吳漢培

相關文章

【印度疫情】孟買疫苗庫存用盡 推遲接種計劃
今日
【印度疫情】孟買疫苗庫存用盡 推遲接種計劃
【印度疫情】政治凌駕防疫 莫迪照辦地方選舉
今日
【印度疫情】政治凌駕防疫 莫迪照辦地方選舉
【印度疫情】8旬老翁自願放棄床位 讓俾中年患者
今日
【印度疫情】8旬老翁自願放棄床位 讓俾中年患者
紐約市7月料可重開 3成半成年人已打疫苗
今日
紐約市7月料可重開 3成半成年人已打疫苗
封城剝奪社交機會 研究指幼童語言能力受影響
2021/04/29
封城剝奪社交機會 研究指幼童語言能力受影響
疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 牛津 約翰遜 肺炎 英國

上一篇文章

泰國5月收緊入境限制 海外旅客一律隔離14日

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月30日 時間16:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【印度疫情】全球後勤樞紐恐癱瘓 金融業叫苦
【印度疫情】全球後勤樞紐恐癱瘓 金融業叫苦
新型冠狀肺炎全球疫情（04月30日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月30日 時間16:00）
【旅遊氣泡】新加坡錄16宗本土確診 9個月高位
【旅遊氣泡】新加坡錄16宗本土確診 9個月高位
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
【印度疫情】日增38萬確診創新高 變種病毒非唯一原因？（第二版）
【印度疫情】日增38萬確診創新高 變種病毒非唯一原因？（第二版）