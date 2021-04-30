泰國5月收緊入境限制 海外旅客一律隔離14日

依賴旅遊業的泰國曾傳出希望縮短隔離日子，吸引已接種新冠疫苗的海外旅客。但當地新冠疫情似乎反彈，當局為遏止疫情傳播，早前宣布關閉多處公共場所及實施「口罩令」外，政府表示，將於周六（5月1日)起重新收緊入境限制，所有海外入境人士，即使已接種新冠疫苗，都需要強制隔離14日。

泰國疫情再度爆發 曼谷關閉多處公共場所 【下一頁】

為刺激旅遊業復甦，泰國於本月起放寬海外旅客入境措施，已接種新冠疫苗並出示證明的旅客只需隔離檢疫7日、其餘旅客則隔離檢疫10日。但當地近日疫情再度爆發，泰國政府實行多項防疫限制措施，包括於本周六起收緊入境限制，所有外國旅客抵埗泰國後，不論是否已接種新冠疫苗，一律要強制隔離14日。

此外，泰國政府亦宣佈曼谷及其他5個高風險地區的食肆全日禁止堂食、嚴禁舉行多於20人的聚會，以及在公眾場所必須配戴口罩的措施擴展於全國實行。

泰國總理無戴口罩 巴育遭罰款1500 【下一頁】

泰國周四（29日）單日新增1,871宗確診個案，屬過去一星期以來，首次單日確診數字低於2,000宗。當地衛生部門表示，相信泰國這一波疫情已達高峰。

泰國目前只有前線醫護人員及高危群體獲接種新冠疫苗，至今只有逾1百萬人已接種首劑疫苗，當中僅28萬人完成接種兩劑疫苗，接種進度緩慢。泰國原計劃於6月起，當本地生產的阿斯利康疫苗數量充足後，才開展大型新冠疫苗接種計劃。

責任編輯：郭麗明