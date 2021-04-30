拜登計劃補貼美國汽車生產 通用汽車斥10億美元墨西哥產電車 工會形容記納稅人巴掌

拜登政府早前表示計劃補貼汽車製造商大力發展包括電動車的國內汽車生產，美國通用汽車就宣布斥資10億美元在墨西哥生產電動車，據報引來全美汽車工人聯合會(UAW)成員不滿，形容是賞拜登政府、工會及納稅人一巴掌。

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外媒報導，通用汽車日前於其墨西哥官網，發布西班牙語公告表示，將動用10億美元在墨西哥Ramos Arizpe廠房生產電動車，並將於2023年起生產最少1款電動車，但拒絕透露是哪一款電動車。

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該廠房目前正生產雪佛蘭Equinox及雪佛蘭Blazer，包括引擎及變速器。通用汽車並無透露即將在該廠房生產的電動車會否入口美國。

消息傳出後，即引來全美汽車工人聯合會(UAW)成員抨擊。UAW副總裁Terry Dittes發表聲明表示，通用汽車與其他車廠早前游說拜登政府支持電動車，現在卻在墨西哥投資，是往工會成員及納稅人記一巴掌，批評不應將納稅人的錢補貼利用美國以外勞動力的公司。

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