【大行報告】中信証券料快手首季DAU或達3億人　維持「買入」評級　料現價有逾四成升幅

中信證券發表研報，預計快手春節期間運營表現良好，平臺用户規模及活躍度持續提升，線上營銷和電商業務保持強勁增長。同時公司仍處於投入期，考慮對營銷、內容等投入，預計短期相關費用將提升。該行上調公司至「買入」評級，維持目標價374元。

2021Q1前瞻：預計集團保持強勁增長

1.預計公司春節期間新用户增長表現良好，一季度DAU有望達到3億人

2.公司當前仍處於投入階段，預計短期費用將有所提升

該行指快手未來有望在產品模式、內容戰略、商業化等方面持續迭代，看好公司未來潛力。予公司2021至2023年調整後淨利潤預測為-84/95/249億元。結合對廣告、電商與直播業務的分部估值法，維持前目標價374元，考慮公司良好的業務表現及前期估值回落，上調至「買入」評級。

目前大行對快手亦一致好評：

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