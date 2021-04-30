  • 29°C
香港時間 : 2021430日 (五) 16:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】中信証券料快手首季DAU或達3億人　維持「買入」評級　料現價有逾四成升幅

股樓投資 16:15 2021/04/30

分享：

中信證券發表研報，預計快手春節期間運營表現良好，平臺用户規模及活躍度持續提升，線上營銷和電商業務保持強勁增長。同時公司仍處於投入期，考慮對營銷、內容等投入，預計短期相關費用將提升。該行上調公司至「買入」評級，維持目標價374元。

2021Q1前瞻：預計集團保持強勁增長

1.預計公司春節期間新用户增長表現良好，一季度DAU有望達到3億人

2.公司當前仍處於投入階段，預計短期費用將有所提升

該行指快手未來有望在產品模式、內容戰略、商業化等方面持續迭代，看好公司未來潛力。予公司2021至2023年調整後淨利潤預測為-84/95/249億元。結合對廣告、電商與直播業務的分部估值法，維持前目標價374元，考慮公司良好的業務表現及前期估值回落，上調至「買入」評級。

目前大行對快手亦一致好評：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 周兆邦

快手—W（01024） 港股

上一篇文章

【筍工推介】康文署招聘臨時場地助理員 無學歷要求 但最緊要有呢個技巧

下一篇文章

拜登計劃補貼美國汽車生產 通用汽車斥10億美元墨西哥產電車 工會形容記納稅人巴掌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】見工遇刁鑽問題 HR問「今晚有親人擺酒但你未做晒嘢」 網民：去完飲宴通宵完成工作
【職場熱話】見工遇刁鑽問題 HR問「今晚有親人擺酒但你未做晒嘢」 網民：去完飲宴通宵完成工作
【樓市熱話】620萬買入二手居屋　銀行揭發原業主廚廁對調改則圖 拒批出按揭　買家最終撻訂慘損手70萬
【樓市熱話】620萬買入二手居屋　銀行揭發原業主廚廁對調改則圖 拒批出按揭　買家最終撻訂慘損手70萬
【樓市熱話】日本買樓收租　換熱水爐費用2.1萬　業主嘆：好像被人當傻仔咁
【樓市熱話】日本買樓收租　換熱水爐費用2.1萬　業主嘆：好像被人當傻仔咁
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【樓市熱話】夫妻12年前賣樓賺逾百萬 等海嘯價重臨 至今未能再上車 同患上抑鬱症
【樓市熱話】夫妻12年前賣樓賺逾百萬 等海嘯價重臨 至今未能再上車 同患上抑鬱症
【股市熱話】眼見同事開市後無心工作　質疑炒股後不會認真工作　網民：離職後兩個月破產乖乖回來上班
【股市熱話】眼見同事開市後無心工作　質疑炒股後不會認真工作　網民：離職後兩個月破產乖乖回來上班