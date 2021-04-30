【方正重組】平保斥507.5億購新方正集團7成股權　合併證券業務躋身十大券商

▲ 平保據報考慮合併方正證券 有望躋身成為中國十大券商

平保 （02318） 早前參與重整北大方正集團，平保公布，旗下平安人壽將與珠海國資，按七比三的比例，獲得新方正集團不低於73%的股權，當中平安人壽將以370.5億至507.5億元對價，獲得新方正集團51.1%至70%的股權，最終支付對價金額及持股比例取決於債權人受償方案選擇情況。餘下不超過27%的新方正集團股權，則用作抵償給接受以股抵債的債權人。

平保將收購方正集團旗下的醫療、金融、信息技術、教育、商貿及地產等板塊的股權類、債權類及其他類資產，當中包括方正證券、北大方正人壽保險為核心主題的金融板塊，業務將會涵蓋證券、期貨、基金、保險等領域。

平保於今年1月，與珠海國資和深圳市特發集團組成聯合體，成為方正集團的重整投資者。該聯合體將會採取「出售式重整」的模式，即由方正集團將要重整的資產打包，設立新方正集團，再由聯合體支付價金獲得股權。

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除金融板塊外，平保等還擬收購以北大醫療產業集團為主體的北大醫療產業園、北大方正信息產業集團，以及中國高科集團和北大方正軟件職業學院等。

平保表示，參與方正重組，是公司進一步深化醫療健康產業戰略布局、積極打造醫療健康生態圈的重要舉措，通過參與本次重組，平保將與北京大學建立緊密合作關係。

據中國證券業協會數據，截至2019年末，平安證券以及方正證券的總資產規模合計超過2450億元，合併後有望躋身前十大券商行列。

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記者：梁安琪