【內銀股】8厘內銀股初現吸納時機？　一文看清各大券商目標價

「工中建農」四大國有行、郵儲行 （01658） 及交行 （03328） 已悉數公布上季業績，純利按年錄得低單位數增幅。內銀股今日全線走低，以郵儲行跌4.2%跌幅最深，其他主要內銀股跌幅介乎1.4%至3.6%不等。股價尋底，個別內銀股股息率已升至近8厘。

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內銀股捱沽，郵儲行、工行 （01398） 、建行 （00939） 盤中同創逾1個月低。當中，以郵儲行最傷，全日跌4.2%收報5.06元，成交7億元。

工行跌3.6%，收報5.06元。建行以全日最低位6.15元收市，跌3.5%。

券商：內銀估值殘且派息穩定 宜吸納

普遍內銀股價殘且估值低，國有內銀中只有郵儲行的市帳率高於0.6倍，並以中行及農行估值最低，分別不足0.37倍及0.4倍。

但內銀派息就相對穩定，而且不乏高息股。中行及交行股息率高達7.6厘、農行7.3厘。

券商富瑞績後發報告指，內銀股上季盈利增長略遜預期，但相信下半年盈利可以漸入佳景。而且，內銀股通常在經濟放緩初期跑贏大市，預計今年第二季的調整將形成更好的入市機會。

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編輯﹕賴奕羚