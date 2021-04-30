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【美股焦點】盈利升逾2倍勝預期 亞馬遜盈利增長創季度新高

股樓投資 15:04 2021/04/30

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亞馬遜公布季績，盈利達81億美元，按年漲2.2倍，收入超過1085億美元，按年升44%勝市場預期。

【美股焦點】蘋果公司收入按年增五成四 900億美元回購股份下一頁

疫情拖累多個行業，但造就了科網企業業績破紀錄。繼蘋果公司及Facebook業績雙雙報捷，亞馬遜今日公布1至3月盈利達81億美元，創季度紀錄新高。

【美股焦點】用戶數達2億 亞馬遜旗下Prime串流平台 投資按年增41% 下一頁

受惠於疫情期間網上購物趨勢及雲計算業務銷售改善，每股盈利錄15.79美元，大勝市場預期9.54美元；營業額1085.2億，按年升44%，同樣高於市場預期1044.7億元。亞馬遜宣布將動用過10億美元向美國員工加薪。

亞馬遜估計因疫情帶來相關成本約15億美元，預期第二季盈利介乎45億至80億美元；第二季度營業額介乎1100億至1160億，顯示公司預測增長動力將維持。6月將迎來Amazon每年舉辦的Prime Day年度商品促銷日，相信亦有助收入按年表現。

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撰文 : 馮卓謙

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