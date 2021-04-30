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【移民熱話】30歲情侶每人800萬 移民英國曼市置業 考慮半退休 網民：不如留在香港搵多幾年錢

理財智慧 18:26 2021/04/30

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移民最近成為了本港熱門話題，根據中大亞太研究所最近調查發現，近六成15至30歲受訪青年希望移民，較三年前增逾10個百分點。近日有網民於網上討論區發帖，指他朋友打算用BNO移民去英國，兩人大約三十歲，每人準備 800萬，用300至400萬在曼徹斯特買樓，而各人手上淨600萬就當半退休生活，故樓主問網民曼徹斯特生活真是這麼低消費嗎？還是他朋友想得太好？

按圖了更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
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    +4

【樓市現象】丹拿花園三房套　非奇則非移民盤　低市價15%業主都照賣      【下一頁

此帖文一出，引來網民不同回應，有網民認為只要有錢想如何玩就如何玩，有甚麼所謂呢？如果在英國上班，其實600萬去哪裡都足夠用。只要有錢去哪裡都很好住，600萬其實在香港也很好花。

【買樓理財】移民盤不平賣　粉嶺樓新高價易手　成交價928萬   【下一頁

另有網民持相反意見，他認為曼城最多是這兩年，因為有很多香港人去，又有很多內地人去，樓價一定會上升。更有網民語重心長地說：「原來真的有人會買一些虛幻的幻想，究竟他們曾去過英國嗎？九十年代有很多香港有錢人去移民，結果過了十年八載又在香港看到他們，證明見到真實才知家鄉祖國是什麽？」

 

其他網民回應：

每人有幾百萬去泰國、越南退休就夠了

其實沒有錢都可以移民加拿大或英國，沒有錢就找份工作做

30歲前每人有800萬？那他們在香港賺很多。不如留在香港賺多幾年錢賺夠千幾萬，到時去英國就真是不用做了。

人家三十歲前已有八百萬其實已經叻過很多人了

 

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責任編輯：陳頌潔

香港 樓價 移民 BNO 英國 曼徹斯特

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