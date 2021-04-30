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科技園與工總攜手成立「研發共創平台」 推動再工業化發展

理財智慧 15:23 2021/04/30

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政府在近年不斷提倡再工業化，再工業化是指利用科技研究來發展高增值產業及產業鏈，因此創新科技與工業攜手合作將能有效地推動再工業化。香港科技園公司和香港工業總會周四(29日)宣布推出「研發共創平台」，給予香港工業總會的會員使用科學園內的工作空間，例如園區的實驗室，希望能幫助本地廠商及工業家利用創新科技，為香港的工業及製造業進行升級轉型，從而開拓新市場、新機遇。

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「研發共創平台」位於香港科學園生物資訊中心，佔地約3,500呎，中心內提供8個工作間，每個工作間約400平方呎，月租為13975元。而參與此平台的公司將能夠加入科學園的創科生態圈，並同時可使用共享實驗室、會議室、科技團隊支援等資源。與此同時，是次合作亦鼓勵參與平台的公司善用政府所提供的資助計劃，例如創新科技署推出的「研究人才庫」，提供資助給企業聘請創科人員。

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科技園公司行政總裁黃克強表示，科技園將會按照平常申請入園的評選機制及程序，處理申請加入「研發共創平台」的公司，而參與計畫的公司必須有至少一半員工專注於研究及產品開發。當中的研究及產品開發必須要與4項市場應用和5個科技群組有關，4項市場應用分別是人工智能和機械人、金融科技、健康科技及智慧都市，而5個科技群組則為電子技術、綠色科技、材料、精密工程學以及資訊和通訊科技。他又指，公司會每年評估參與企業是否有足夠投入在開發上，從而商討續約事宜。黃克強亦透露目前已有7間公司正在申請，反應熱烈。

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責任編輯：羅浩濂

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