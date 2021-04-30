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【雲計算】全球首季雲服務支出再增35%　Canalys 近數季首次不獨立分析阿里雲

新經濟追蹤 15:03 2021/04/30

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【雲計算】全球首季雲服務支出再增35%　Canalys 近數季首次不獨立分析阿里雲

雲計算業務成為亞馬遜（美：AMZN）、微軟（美：MSFT）和Google母企Alphabet（美：GOOG）首季業績亮點，市場調查機構Canalys 最新報告指，今年首季全球雲基建服務支出按年增長35%至418億美元，反映疫情加快全球數碼化應用。報告指出，亞馬遜AWS、微軟Azure和Google Cloud 繼續是全球三大雲計算提供商，阿里巴巴 （09988） 旗下阿里雲等中資服務商未動搖三甲地位。

Canalys 指出，亞馬遜AWS上季支出增加32%，全球市佔率32%，季內AWS在克羅地亞、印尼市場擴張，也在日本和美國5G投資增加。微軟Auzre、Google Cloud 上季支出按年增幅更逾5成，分別達50%和56%，佔全球份額19%和7%。

Canalys 過去數季在全球雲市場中都有獨立計算阿里雲表現，但首季報告中未再獨立評價阿里雲表現。

據去年第四季報告，阿里雲在全球雲服務市場份額為6%，僅次於Google Cloud。單計中國市場，去年第4季支出按年增加62%至58億美元，阿里雲當季市佔達40.3%，而華為雲和騰訊雲分別佔中國市場17.4%和14.9%。

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編輯：麥德銘

美股 港股 阿里雲 AWS 阿里巴巴－SW（09988） 微軟（Microsoft，美：MSFT） 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） Alphabet（美：GOOG）

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