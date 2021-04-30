【筍工推介】康文署招聘臨時場地助理員 無學歷要求 但最緊要有呢個技巧

康文署招聘全職臨時場地助理員，月薪11,505元，沒有要求學歷，不過就要求求職者具備良好溝通技巧，待業人士不妨申請。該空缺屬非公務員體制，合約期約12個月，續約與否視乎屆時部門的服務需要，及受聘人的工作表現而定。另外須輪班當值、不定時及超時工作，每週標準工作淨時數為45小時，當中不包括用膳時間。申請將於5月13日截止，有意者要盡快郵寄遞交申請了。

入職條件及工作職責:

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申請手續:

(一) 申請表格[G.F. 340 (3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。



(二) 申請人須把填妥的申請表格，在截止申請日期或之前遞交或郵寄至查詢地址。請在信封面上註明「申請臨時場地助理員」。申請人如以郵遞方式提交申請，請在投寄前確保信封面已清楚寫上正確的地址及已貼上足夠郵資，以避免申請未能成功遞交。所有郵資不足的郵件會由香港郵政安排退回或銷毀。所有申請書，如資料不全、或逾期遞交、或以傳真或電郵方式遞交、或並未妥為簽署，或非使用指定的申請表格，均不予考慮。



(三) 申請人如獲邀參加面試，通常會在截止申請日期後2至8個星期內接獲通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

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責任編輯：陳楚琨