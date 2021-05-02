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【一家四口 離家出走】說好的「為了下一代」呢？

名人薈萃 08:42 2021/05/02

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最近得悉幾個家庭離婚的消息，希望在這裏抒發一些感想，更重要的是，勸戒想移民或移居的人，要三思而行。

在八、九十年代，不少香港人移民英、美、澳、加，原因跟今日相同，都是「為了下一代」。當時最盛行的潮語是「太空人」，意即夫婦其中一方先去彼邦「坐移民監」，然後另一方繼續留在香港「搵錢」。每逢大時大節就飛到外國與家人相聚數天，夫婦聚少離多。要打工搵錢的一方，每年只跟自己子女見面兩次（聖誕假和暑假）。那時理想劇本是，當坐完移民監後就馬上申請入籍，「唱歌仔」後，就會申請另一半過去團聚。

但事實上，這等待過程可能有不少意外枝節，對夫婦雙方都是嚴峻考驗。例如夫婦分隔太久，活着兩種完全不同的生活模式（一方專心搵錢壓力大，另一方專心照顧孩子的壓力更大），很快便會感情生疏，互不理解對方，變得寂寞。一些較幸運的，會找到宗教團體支持，互相傾訴和幫助。沒有那麼幸運的，會容易患上焦慮或抑鬱症。也有些找到其他「同是天涯淪落人」的異性，大家本來是想找心靈上的慰藉，但卻發展出婚外情，最後導致夫婦離婚。受最大傷害的，始終都是他們子女。原本說好的「為了下一代」，反而變成「害了下一代」。

筆者認識過一些移民二代，由於他們的父母長期分隔兩地，母親要一人擔起兩人的角色，導致他們對父親產生憤怒和厭惡。當他們成長時，女的因為要填補父親的角色去保護媽媽，所以性格會變得像男子漢般；男的會因為沒有爸爸為榜樣，所以說話和行為會變得較女性化。請注意，我這裏完全沒有任何歧視或貶義，而是根據我們的親身經驗，去提出可能的成因與及其應對方式。

我們旅居了第七年，也遇過好些家庭，因為夫婦長年分隔兩地，已經是破碎家庭的邊緣了。特別是這兩年的疫情，把原本可以以「太空人」身份飛兩地的機會也完全抹煞。有好幾對夫婦，已經有一年多沒有見過對方。孩子每天都在長大，漸漸也開始認不出爸爸。爸爸也只可以從平板電腦上看到子女，這種「虛擬親子」也使父親內心糾結。很難想像，八、九十年代當時的香港人移民慘況，過了30年後科技發達的今天，又再次重現眼前。

筆者近年也收過不少移居海外的查詢，都問可否讓妻子和兒女先行，自己壓着大後方在香港泵水，讓妻兒在外國生活。其實我們的答案真的很簡單，移民或移居是一家人的事，應以整個「完整家庭」為首要考慮因素，經濟為第二因素，最後才是兒女教育發展。不少人以子女教育為首，實在本末倒置。

最後，夫婦同心亦非常重要。如果一方想到外地生活，但另一方卻眷戀着本來地方的朋友/家人/文化/食物……這種同床異夢的生活模式，將會是夫妻關係走下坡的導火綫。

 

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撰文 : 馬漪楠 浸大英國語文學士及藝術行政管理碩士，行政長官卓越教學奬得主。前培正中學英文科副主任，35歲提早退休

欄名 : 一家四口 離家出走

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