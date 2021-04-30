【外資拓內地】華鑫證券擬出讓摩根士丹利華鑫證券39%股權 　涉資5.7億人幣

▲ 自中國證監會宣佈取消證券公司外資股比限制後，再有合資券商有大動作。

自中國證監會宣佈取消證券公司外資股比限制後，再有合資券商有大動作。內媒報道，上海聯合產權交易所披露，華鑫證券擬以5.7億元（人民幣，下同）轉讓合資券商摩根士丹利華鑫證券39%股權，以及同時轉讓摩根士丹利華鑫基金36%股權，涉資3.89億元。兩則交易總共作價9.58億。大摩指，將不會放棄是次轉讓股權的優先購買權。

轉讓後，華鑫證券仍持有摩根士丹利華鑫證券10%股權，但不再持有任何摩根士丹利華鑫基金股權。目前，摩根士丹利（簡稱「大摩」）持有51%摩根士丹利華鑫證券股權，華鑫證券持有49%股權。

華鑫證券表示，轉讓股權是為了改善公司資產結構，合理配置資源，有關決定考慮了公司整體發展戰略和實際經營需要。

摩根士丹利華鑫證券和摩根士丹利華鑫基金兩間公司，由大摩和華鑫證券合資成立。在2020年，華鑫證券曾轉讓前者2%股權，大摩以3.76億元接收該2%股權。

去年12月，高盛啟動收購合資公司高盛高華100%股權的程序。另外，摩通對摩通證券（中國）持股股權亦突破了51%界線，現時持股71%。

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編輯﹕賴奕羚