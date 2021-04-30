  • 29°C
香港時間 : 2021430日 (五) 15:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【外資拓內地】華鑫證券擬出讓摩根士丹利華鑫證券39%股權 　涉資5.7億人幣

股市 15:32 2021/04/30

分享：

自中國證監會宣佈取消證券公司外資股比限制後，再有合資券商有大動作。

自中國證監會宣佈取消證券公司外資股比限制後，再有合資券商有大動作。內媒報道，上海聯合產權交易所披露，華鑫證券擬以5.7億元（人民幣，下同）轉讓合資券商摩根士丹利華鑫證券39%股權，以及同時轉讓摩根士丹利華鑫基金36%股權，涉資3.89億元。兩則交易總共作價9.58億。大摩指，將不會放棄是次轉讓股權的優先購買權。

轉讓後，華鑫證券仍持有摩根士丹利華鑫證券10%股權，但不再持有任何摩根士丹利華鑫基金股權。目前，摩根士丹利（簡稱「大摩」）持有51%摩根士丹利華鑫證券股權，華鑫證券持有49%股權。

華鑫證券表示，轉讓股權是為了改善公司資產結構，合理配置資源，有關決定考慮了公司整體發展戰略和實際經營需要。

摩根士丹利華鑫證券和摩根士丹利華鑫基金兩間公司，由大摩和華鑫證券合資成立。在2020年，華鑫證券曾轉讓前者2%股權，大摩以3.76億元接收該2%股權。

去年12月，高盛啟動收購合資公司高盛高華100%股權的程序。另外，摩通對摩通證券（中國）持股股權亦突破了51%界線，現時持股71%。

相關文章﹕

【外資拓內地】據報瑞銀將增持其內地合營股權至67%　暫無意尋求全面擁有權

【外資拓內地】傳瑞信及瑞銀將部分員工由香港遷往內地　增加競爭優勢

增持瑞銀證券至51% 瑞銀成首間控股內地合資公司外資金融機構

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

 

編輯﹕賴奕羚

金融機構 收購 中國證監會 證監會 中國

上一篇文章

【合併消息】平保據報考慮合併方正證券 有望躋身成為中國十大券商

下一篇文章

【港股市況】恒生指數尾市跌近600點　滙豐、渣打逆市齊破頂（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期跌73點　滙豐ADR高港2%　騰訊ADR急挫後回穩（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌73點　滙豐ADR高港2%　騰訊ADR急挫後回穩（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌66點、納指期貨跌0.4%　Twitter盤後挫11%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌66點、納指期貨跌0.4%　Twitter盤後挫11%（不斷更新）
【滙豐HSBC】滙豐股價四連升　逾千沽盤48元價位排隊獲利全掃清
【滙豐HSBC】滙豐股價四連升　逾千沽盤48元價位排隊獲利全掃清
【騰訊反壟斷】騰訊音樂收市跌5.4%　騰訊涉壟斷據報將罰逾100億人幣　不涉遊戲微信核心業務（第三版）
【騰訊反壟斷】騰訊音樂收市跌5.4%　騰訊涉壟斷據報將罰逾100億人幣　不涉遊戲微信核心業務（第三版）
【新股IPO】京東物流通過上市聆訊料集資300億元 連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流通過上市聆訊料集資300億元 連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款今起接受申請　滙豐：兩日接4000宗申請及查詢（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款今起接受申請　滙豐：兩日接4000宗申請及查詢（附銀行申請方法）