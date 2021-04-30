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傳Panasonic外判中小型電視生產予TCL 有望5月達成協議

環球政經 16:38 2021/04/30

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日本最大電機製造商Panasonic跟中國電機大廠TCL公司達成合作。根據日本媒體報道，Panasonic最快於本年度將中小型電視的生產外判予TCL，而目前正在作最後磋商，有望於5月達成協議。

報道指出於外判後，Panasonic預計於2024年度之前的自家生產數量為3至4成，並縮減至一年生產大約350萬台。 雖然目前未有數據公布，但報道稱Panasonic的電視機事業呈虧損，至於Panasonic電視機在全球年銷量大約為600萬台。

據報，由於中小型電視的利潤小 ，因此考慮委託TCL生產， 並將製品以Panasonic的VIERA品牌販售，以降低成本，而Panasonic則繼續自行生產高價位電視機及部分中型電視機 。

另外Panasonic 亦在調整全球7間工廠的生產系統，當中位於印度及越南的電視機生產最快 會於2021年度結束。

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責任編輯：陳子謙

TCL電子（01070） 港股 日本 品牌 中國 電視 電視機 Panasonic

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