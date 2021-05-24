【MPF懶人包】新手必知！　理財專家解構MPF 5大迷思（下）

本港人口老化愈趨嚴重，預期人均壽命延長，20多歲開始談退休，或許不太合適，但不代表不需要準備。讀者若無投資經驗，又沒有儲蓄習慣，就應好好認真管理MPF。林昶恆認為，MPF某程度上是可以幫港人儲蓄，這筆錢難確保順利退休，但長遠而言也佔退休資金的大部分。

【MPF懶人包】新手必知！ 理財專家解構MPF 5大迷思（上）：【上一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

三、MPF與公積金哪個較有好處?

有些公司除了提供MPF計劃外，也會提供公積金（ORSO）供僱員選擇。當中較明顯的差別是公積金是由僱主供款，而僱員是不能選擇投資組合，相對而言較局限，而且僱員一般要任職滿3年，才可提取。

假設員工希望在該公司長期工作，任職期較長的話，公積金便會着數；但相反，若參加者心態是工作一、兩年便離任，那麼選擇MPF則較為合適。「以我認識（公積金）透明度會沒那麼高，如果自己想管理多點，但也未有打算又長做這份工，那麼MPF便會比較適合。」

四、MPF自選組合能否更改？

僱員揀選MPF計劃後，亦應定期檢查自己的基金組合；此外，僱員也可在MPF計劃中，可在網上或填寫表格更改選項，一般計劃容許用戶由「DIS」更換至「自選投資組合」，甚至是更改「自選投資組合」中的成分基金比例。

五、如何整合MPF？

打工仔離任後，便會到新一個工作環境，意味要重新填寫一份MPF計劃，那麼舊有的MPF戶口應怎樣處理？如MPF帳戶愈多，便愈難打理，用戶可查清自己所有個人帳戶的計劃名稱及帳戶號碼，並於在積金局平台上，下載相關表格填妥資料後，交給自己所選的受託人便可。

*節錄自705期《iMoney Focus》理財智慧。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯

