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【MPF懶人包】新手必知！　理財專家解構MPF 5大迷思（上）

理財智慧 16:31 2021/05/07

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強積金（MPF）對港人來說一點也不陌生，尤其是初入職場的打工仔，填完入職資料後，便要填寫十多版的強積金計劃申請表，單是填寫自選投資組合的分布百分比，已令人一頭霧水。光看這個每月從員工薪金扣除5%、加上僱主供5%的退休保障制度，「扣」得少少錢，好像沒甚麼重大影響，但家庭理財教育學會會長林昶恆（Alvin）接受訪問時以自身做例子，剛開始接觸MPF，他的月薪為2萬多元；約20年後，其MPF戶口已有近200萬元。他表示如善用MPF計劃，退休金額便能愈滾愈大，並解構處理MPF的分布和處理竅門。

MPF計劃選擇眾多，當中「自選投資組合」擁有20多項成份基金的選擇，並須填寫分布百分比，令一眾剛入職場的新人摸不着頭腦；有些人為免麻煩，會直接選擇「DIS」（預設投資策略）。林昶恆則指，填寫「自選投資組合」其實不難，只要參加者揀選的成分基金不太分散即可，「只是靠MPF也不足以令你退休，所以MPF的組合，反而不用揀得太過複雜，揀一些最簡單便可。」

一、MPF自選組合揀得愈多愈好？

不論是年青人還是已有一定年資的打工仔，林昶恆建議他們最好選擇3至5隻基金。「MPF看似選擇眾多，但實際上因為大部份都是股債混合基金，又有些是保守基金，故實際上只有幾項選擇。」事實上，MPF主要分為3大類，分別為：中國及香港的股票；亞洲區股票；美國或環球股票，而打工仔宜集中揀選以上3類基金組別，「其實揀5隻（成分基金）都多，簡單點最好揀選3隻或以內，按比例計的話，每隻四分之一至一半左右。」

二、DIS與「自選投資組合」的差別?

在填寫MPF計劃時，不少人為避開安排成分基金的分布百分比，便會直接揀選「DIS」，但其實兩者間有明顯的差別。「DIS」有3種特性，分別為：收費便宜、按年齡調校風險及環球性投資。

林昶恆認為，「DIS」曾有段時間跑贏某些股票基金，然而這是由積金局投資的組合，所以規管亦較為嚴謹，「你買得DIS都不會考慮會跑贏幾條街，因為如果回報與標準有太大距離，監管機構亦會覺得是一個問題。」他補充，若參加者想加大港股的比重，宜揀「自選組合」調整。

*節錄自705期《iMoney Focus》理財智慧。

 

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責任編輯：黎淑雯
 

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