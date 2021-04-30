港股曾跌600點科指跌逾2%　ATMXJ邊隻出現「千人操」買盤低位撈貨？

▲ 港股曾跌500點科指跌逾2% ATMXJ邊隻出現「千人操」買盤低位撈貨？

港股於四月最後一個交易日下跌，大市午後跌600點，恒生科技指數跌逾2%，ATMXJ齊跌，股價分別跌逾1%至3%。ATMXJ中，投資者於跌市下選擇低撈小米 （01810） 。逾1000個買盤於小米於24.5元價位，亦即小米一個月低位排隊入貨。

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小米最終收報24.6元，跌2.2%，成交17.5億元。截至收市，小米於24.5元價位的買盤增加至1200個，涉400萬股或9800萬元。

下午1時58分，小米於24.5元價位，合共排出1100個買盤，涉320萬股或7840萬元。

小米上周五收企27元前阻力水平，惟未能成功企穩其上，本周股價連跌五日，回落至25元以下水平。

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責任編輯︰梁浩碩