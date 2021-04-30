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熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【恒生科指】港股曾跌600點科指跌逾2%　ATMXJ邊隻出現「千人操」買盤低位撈貨？

股市 16:16 2021/04/30

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港股曾跌600點科指跌逾2%　ATMXJ邊隻出現「千人操」買盤低位撈貨？

港股於四月最後一個交易日下跌，大市午後跌600點，恒生科技指數跌逾2%，ATMXJ齊跌，股價分別跌逾1%至3%。ATMXJ中，投資者於跌市下選擇低撈小米 （01810） 。逾1000個買盤於小米於24.5元價位，亦即小米一個月低位排隊入貨。

人行及銀保監等部門約談金融網絡平台　騰訊美團京東等13企業參加，詳情請看︰【下一頁】

小米最終收報24.6元，跌2.2%，成交17.5億元。截至收市，小米於24.5元價位的買盤增加至1200個，涉400萬股或9800萬元。

下午1時58分，小米於24.5元價位，合共排出1100個買盤，涉320萬股或7840萬元。

小米上周五收企27元前阻力水平，惟未能成功企穩其上，本周股價連跌五日，回落至25元以下水平。

【智能手機】小米首季印度手機出貨量居首 贏三星Vivo 蘋果市佔升三倍追趕中

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【美團餓了麼】北京高官化身美團外賣車手 12小時賺41元感委屈、美團急回應（附短片）

責任編輯︰梁浩碩

港股 小米集團－W（01810）
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