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【Lady Gaga】愛犬被劫案5人被捕 包括還狗女子

環球社會熱點 14:42 2021/04/30

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美國樂壇天后Lady Gaga兩隻愛犬於二月在洛杉機街頭被劫走，保姆亦因保護狗狗而被槍傷。Lady Gaga其後懸紅50萬美元（約390萬港元）贖回愛犬。其後一名女子把兩隻愛犬送至美國當地警局，警方一度指女子與案件無關。但美國警方最新發布消息，已就Lady Gaga愛犬案件拘捕5人，其中一人為當初還狗女子。

Lady Gaga保姆護愛犬中槍 自曝失去部分肺部 【下一頁】

美國洛杉磯警方周四發表聲明（29日）表示，已就Lady Gaga愛犬被劫案件拘捕5人，其中包括前往警局還狗女子，剩餘4人皆為黑幫分子。警方估計犯案動機與Lady Gaga無關，但相信劫匪看中法國鬥牛犬價值，才心起歹念為利益犯案。根據監獄記錄顯示，5人已被保釋，每人保釋金達100萬美元（780萬港元）。

5人中3人為18歲的傑克遜（James Jackson）、19歲傑琳懷特（Jaylin White）以及27歲的惠利（Lafayette Whaley），他們分別被控一項意圖謀殺、一項共謀搶劫及二級搶劫罪。其中傑克遜還被控一項使用半自動槍支襲擊，及一項在車輛中藏有槍支的指控。

Lady Gaga兩愛犬安全尋回 未知有無攞獎金 【下一頁】

還狗女子麥克布萊德（Jennifer McBride）及傑琳懷特父親，現年40歲的哈羅德懷特（Harold White）同被控以共謀犯罪。麥克布萊德還被控一項接收盜竊財產罪，哈羅德懷特亦被另控一項持有槍支罪。

Lady Gaga尚未就事件發表任何評論。

責任編輯：李俊儀

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