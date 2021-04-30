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【母親節】ELEMENTS圓方推母親節優惠 消費10萬送5萬現金券及禮券

商業 15:43 2021/04/30

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母親節將至，ELEMENTS圓方推出多重購物獎賞。由4月30日至5月9日，顧客在場內消費可獲「春夏繽紛購物賞」外，還有其他額外禮遇。例如消費滿10萬元，可享總值超過5萬元的ELEMENTS圓方現金券及商戶禮券。

5萬元的ELEMENTS圓方現金券及商戶禮券，包括2萬元的圓方現金券、2張PREMIERE CINEMAS電影禮券、10張買一送一電影禮券，以及29萬元商戶禮券。

【花樣年華】花樣年華4K修復版上映　澤東電影慶30週年推花樣年華商品（多圖）

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

ELEMENTS圓方現金券適用於場內過百間商戶，包括Alexander McQueen、BOTTEGA VENETA、Giorgio Armani、Salvatore Ferragamo、FILA FUSION、lululemon、DIOR BEAUTY、Estée Lauder等。
 
此外，顧客以電子貨幣即日單一消費滿2,000元，可享總值2,000元獎賞，包括港幣$1,000 ELEMENTS圓方餐飲現金券、PREMIERE CINEMAS買一送一電影禮券2張及港幣800元商戶禮券；消費滿28,000元，更可享總值港幣8,000元獎賞。

【蘋果AirTag】AirTag及紫色iPhone 12今日開賣　AirTag單個裝限購16套（多圖）

責任編輯：馬意文

著數優惠 母親節 Elements

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