【政府工略】香港公共圖書館請資料統籌主管 月薪高達7.9萬 入職條件一覽

今次【政府工略】是香港公共圖書館的資料統籌主管，月薪高達79390元，不過工作時間不定和超時工作，而星期六、日及公眾假期也要當值，再加上職位按非公務員合約條款聘用，為期十二個月。但職位是主管級別，薪酬又如此高，也會吸引不少人應徵，當中的入職條件和工作職責又如何？提提你，有意申請者請於5月14日或之前申請。

【政府工略】商經局請文員 月薪1.5萬元 條件又如何 【下一頁】

【筍工推介】東區民政事務處聘選舉行政助理 入職條件需大學畢業 月薪2.6萬 【下一頁】

入職條件：

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主要職責：

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聯絡地址：香港銅鑼灣高士威道66號香港中央圖書館11樓康樂及文化事務署香港公共圖書館行政組。

查詢電話：2921 0595 / 2921 0235

截止申請日期(日/月/年) ：14/05/2021 17:00:00

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責任編輯：羅浩濂