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【科技股】整改、約談陸續有來 對科技股有多大影響?

股市 13:30 2021/04/30

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人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局等金融管理部門，聯合對部分從事金融業務的網絡平台企業進行監管約談。騰訊 （00700） 、京東 （09618） 旗下京東金融、字節跳動、美團 （03690） 旗下美團金融等13家網絡平台企業實際控制人或代表參加了約談。對新經濟股有何影響？中薇證券研究部董事黃偉豪表示，今次約談集中互聯網金融業務，短期內科技股仍存在政策風險，而市場卻傾向正面看待整改及罰款的消息，認為掃除了不明朗因素。

黃偉豪續指，阿里巴巴 （09988） 及美團早前被內地當局就壟斷行為被立案調查，股價均不跌反升；在短線方面，他認為即使再傳出針對科技股的整改消息，只要罰則沒有遠超市場預期，料對股價不會帶來太大影響，對新經濟股看法正面。


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阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 股票 新經濟股 京東集團—SW（09618）

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