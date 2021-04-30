【科技股】整改、約談陸續有來 對科技股有多大影響?

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【共諜變洗錢】向心案在台灣開審 否認洗黑錢、批控罪侮辱香港金融監管體系
人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局等金融管理部門，聯合對部分從事金融業務的網絡平台企業進行監管約談。騰訊 （00700）
、京東 （09618）
旗下京東金融、字節跳動、美團 （03690）
旗下美團金融等13家網絡平台企業實際控制人或代表參加了約談。對新經濟股有何影響？中薇證券研究部董事黃偉豪表示，今次約談集中互聯網金融業務，短期內科技股仍存在政策風險，而市場卻傾向正面看待整改及罰款的消息，認為掃除了不明朗因素。
黃偉豪續指，阿里巴巴 （09988） 及美團早前被內地當局就壟斷行為被立案調查，股價均不跌反升；在短線方面，他認為即使再傳出針對科技股的整改消息，只要罰則沒有遠超市場預期，料對股價不會帶來太大影響，對新經濟股看法正面。
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