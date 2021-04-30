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【印度疫情】孟買疫苗庫存用盡 推遲接種計劃

環球社會熱點 14:03 2021/04/30

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印度政府宣布5月1日起擴大新冠疫苗接種計劃規模，所有18歲或以上成年民眾均可接種新冠疫苗。但新冠疫苗供應緊張，孟買市内的新冠疫苗庫存也已經用盡。孟買過百個新冠疫苗接種中心需暫停開放，並將擴大接種規模的計劃推遲一日。

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印度目前的新冠疫苗計劃，僅醫護人員或45歲以上人士符合資格接種疫苗。但印度政府計劃於本周六擴大接種範圍，讓所有成年人都可接種疫苗。

《印度快報》（Indian Express）報道，由於疫情近期急劇惡化，民眾都爭相接種疫苗。大孟買市政局周三（28日）晚接收7萬劑疫苗，並於翌日下午開設66個接種中心，供民眾接種第二劑疫苗。

但在同日下午2時，66個中心已為民眾接種了超過2.8萬劑疫苗，全數7萬劑疫苗庫存也在短短一日内用盡。大孟買市政局宣布由於沒有疫苗，因此無法為民眾接種疫苗。

但仍有大批民眾希望可接種疫苗，周五（30日）於部分醫院及接種中心外排長龍，希望可獲得一劑疫苗。

印度所有成年人下月起可接種疫苗 網上預約一度癱瘓 【下一頁】

孟買市長佩德内卡爾（Kishori Pednekar）呼籲民眾避免排隊聚集：

疫苗是能預防冠狀病毒，但由於大家不遵守社會距離措施，疫苗中心或會出現超級傳播者。

（While the vaccine is a shield against coronavirus, vaccine centres could turn out to be super-spreaders as no social distancing is being followed.）

孟買市内136個接種中心，將關閉至5月2日。大孟買市政局周五表明，只會在確保有足夠的疫苗情況下，才可為18歲至44歲的民眾接種。

責任編輯：鄭錦玲

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