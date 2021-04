【印度疫情】孟買疫苗庫存用盡 推遲接種計劃

印度政府宣布5月1日起擴大新冠疫苗接種計劃規模,所有18歲或以上成年民眾均可接種新冠疫苗。但新冠疫苗供應緊張,孟買市内的新冠疫苗庫存也已經用盡。孟買過百個新冠疫苗接種中心需暫停開放,並將擴大接種規模的計劃推遲一日。

【印度疫情】8旬老翁自願放棄床位 讓俾中年患者 【下一頁】

【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬 【下一頁】

印度目前的新冠疫苗計劃,僅醫護人員或45歲以上人士符合資格接種疫苗。但印度政府計劃於本周六擴大接種範圍,讓所有成年人都可接種疫苗。

《印度快報》(Indian Express)報道,由於疫情近期急劇惡化,民眾都爭相接種疫苗。大孟買市政局周三(28日)晚接收7萬劑疫苗,並於翌日下午開設66個接種中心,供民眾接種第二劑疫苗。

但在同日下午2時,66個中心已為民眾接種了超過2.8萬劑疫苗,全數7萬劑疫苗庫存也在短短一日内用盡。大孟買市政局宣布由於沒有疫苗,因此無法為民眾接種疫苗。

但仍有大批民眾希望可接種疫苗,周五(30日)於部分醫院及接種中心外排長龍,希望可獲得一劑疫苗。

印度所有成年人下月起可接種疫苗 網上預約一度癱瘓 【下一頁】

孟買市長佩德内卡爾(Kishori Pednekar)呼籲民眾避免排隊聚集:

疫苗是能預防冠狀病毒,但由於大家不遵守社會距離措施,疫苗中心或會出現超級傳播者。

(While the vaccine is a shield against coronavirus, vaccine centres could turn out to be super-spreaders as no social distancing is being followed.)