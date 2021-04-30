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Panasonic擬外判中小型電視生產予TCL　料自家生產數量最多縮3成

股市 14:01 2021/04/30

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Panasonic擬外判中小型電視生產予TCL　料自家生產數量最多縮3成

日本傳媒報道，日本最大電機製造商Panasonic擬與中國電機大廠TCL公司合作，最快本年度將中小型電視的生產外判給TCL，目前正在做最後磋商，5月可望達成協議。惟TCL電子 （01070） 現跌2.6%，最新報5.72元，盤中低見5.68元。

報道指，外判後，Panasonic預估在2024年度之前自家生產的數量3至4成，縮減至年產350萬台左右。Panasonic電視機在全球年銷量約600萬台。

報導稱，雖尚未公布數據，但Panasonic的電視機事業呈現虧損。價格競爭激烈的中小型電視的利潤小，因此考慮委託TCL生產，將這些製品以Panasonic的VIERA品牌販售，以降低成本。另外，在大型液晶電視機、有機發光二極體（OLED）電視等高價位電視機及部分中型電視機，Panasonic則持續自行生產。

Panasonic也將調整在馬來西亞、捷克等全球7間工廠的生產系統，在印度及越南的電視機生產最快2021年度結束。

相關文章：【小米股價】小米電視、紅米電視加價 小米：核心零部件價格持續大幅波動

編輯：吳敏芳

港股 電視機 Panasonic 日本 TCL電子（01070）

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