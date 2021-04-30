【銀行股】中銀季績倒退高盛削目標價2%　股價偏軟跌1%

▲ 中銀績後被高盛削目標價2%至34.8元，但維持「買入」評級。（陳靜儀攝）

利率持續下行，中銀香港 （02388） 上季淨息差繼續受壓，拖累淨利息收入按年跌超過20%，撥備前經營溢利倒退14%。券商高盛指，中銀季內的淨息差較預期及同業表現更弱，但長遠相信貸款增長可以抵銷，遂輕微下調中銀目標價2%至34.8元，維持買入評級。

中銀香港績後股價受壓，最新報27.45元，跌0.2元或0.7%，成交1.57億元。

中銀上季撥備前經營溢利跌14% 淨利息收入跌2成｜詳見【下一頁】

高盛指，即使上季港元拆息HIBOR進一步下跌，但整體銀行股季內的淨息差按季仍然持平，中銀香港季內的淨息差按季收窄5個基點至1.11厘，對比滙豐亞洲及渣打集團 （02888） 按季的2個基點跌幅，中銀的淨利息明顯較同業疲弱。

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但高盛相信，長遠可以藉貸款增長及服務費收入，抵銷息差受壓的不利影響。而且，中銀的資產質素較預期好，減值貸款比率仍處0.25%的極低水平。

另一券商滙證同指，中銀資產質素及撥備勝預期，並相信資產質素最差時候已過，但由於資產擴張速度遜預期，相信中銀第二季的淨息差仍然受壓，或許要待2022年隨著中港重新通關，業務方可見明顯復甦。滙證維持對中銀「買入」評級及目標價31.8元。

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