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【華為制裁】華為余承東﹕美國制裁一輪比一輪狠毒 　蘋果小米都受惠

Hot Talk 14:37 2021/04/30

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華為消費者業務行政總裁余承東今（30日）在社交媒體發文表示，美國近年對華為的制裁，令華為消費者業務處於困境。

調研機構Canalys昨日（29日）公佈中國首季手機市場份額，本為市場「一哥」的華為首季智能手機出貨量按年大跌5成，華為消費者業務行政總裁余承東今（30日）在社交媒體發文表示，美國近年對華為的制裁，令華為消費者業務處於困境，華為的市場份額已讓給其他公司。

余承東今日轉發一篇名為《跌倒華為，吃飽蘋果》的文章，並發佈評論指，在短短兩年不到的時間內，美國對華為進行四輪制裁，制裁「一輪比一輪狠毒」，以致最後把華為消費者業務逼到困境。

他表示，華為無法發貨，公司原來的手機高端市場份額主要讓給了蘋果（美﹕AAPL），中端及低端市場方面，國內則讓給了OPPO、VIVO和小米 （01810） 等，國外則讓給了三星、蘋果及國內同行。

蘋果昨日公佈首季季績，公司今年首季在大中華地區銷售按年增長87.5%。

相關文章﹕

【智能手機】內地手機市場回暖　華為「一哥」地位不保出貨量跌至第三

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編輯﹕賴奕羚

港股 美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 小米集團－W（01810） 制裁 智能手機 小米 華為 Oppo Vivo

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