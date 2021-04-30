【你財策劃師】手持3物業藥劑師 善用四桶金建構財富組合 部署退休（下）

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須清楚危疾保障條款

現時Joseph有未償還按揭450萬元，而他有的人壽保障額只有約100萬元，所以他應該為未償還債務增加350萬元人壽保障，如果是定期壽險及只需要為未來11年安排，保費負擔不會是大數目，不用擔心影響整體財務安排。此外，Joseph也有危疾保障，但他並不清楚保障額有多少，所以我建議他要快查清楚，然後再決定是否要增加，但以目前年齡來推算，保費絕不便宜，可能要考慮以儲蓄型保險產品為替代品。

第三桶金是平穩收益組合，他還有11年才到期望退休年齡，可以考慮以這年期為儲蓄期的儲蓄計劃。目前Joseph已有延期年金計劃，兩年前開始，需要供款5年，總供款他和太太各100萬元，根據他所說，在65歲時可以每人獲得每月大約一萬元退休入息。考慮到60歲時購買政府年金，購買金額還未確定，如到時公積金計劃能達到期望目標而有千多萬資金，他會為自己及太太各購買300萬元，到時可獲保證收益29,400元。

Joseph現時每月支出約5萬元，加上通脹後，60歲時便需要6.6萬元，而延期年金要65歲才開始有收益，因此單從現時已安排的私人延期年金及未來打算購買的政府年金總額估計，預計未能夠每月提供充夠退休收益，他需要再增加平穩收益。其他能夠貢獻退休入息的資產還可以考慮債券類資產，儲蓄型保單，派息股票及基金等。

不同資產各有風險及收益的特性，需要平衡風險與回報。他可以運用多出的219萬元存款及未來11年每月收入扣除支出後的6.5萬元盈餘為本金，為11年後的需要而投資，但運用每月盈餘時不要用盡，因他並沒有撥開資金用作交稅，所以較適宜用不多於6萬元為投資本金。

最後是第四桶金，屬於較進取的投資資產，目前的退休金計劃及股票屬於這類。Joseph不希望花太多時間管理投資組合，所以偏向簡單投資，股票亦只會買穩健藍籌股，預算退休取回公積金後亦只會投資環球股票基金。由於較進取資產不能不理，所以他應考慮委託專業理財顧問。