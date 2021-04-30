【你財策劃師】手持3物業藥劑師 善用四桶金建構財富組合 部署退休（上）

即將踏入50歲，雖然離退休還有一段距離，但也會開始作好準備。今期讀者Joseph想知道現有資產及儲蓄是否足夠11年後退休使用，及資產投資回報是否可以保守些便能達到期望目標。

Joseph預計11年後便退休，屆時也會完成物業供款，他和太太年齡相若，預料會一起退休。雖然太太每月有約十萬元的收入，但目前家庭的主要支出是由Joseph負責，包括供樓、二人的儲蓄年金及保障類別保險保單的保費，未來退休時也是由他負責二人的生活費，所以今次規劃並不包括太太的收入。

在現時的資產中，Joseph最大價值的資產是三個物業，共2,600萬元，其中自住物業佔2,300萬元，餘下是一個價值約100萬元、在英國的收租物業及在內地價值200萬元的渡假用物業，兩個香港境外物業都已經全數支付，英國收租物業的收益率約4%至5%，他打算退休時繼續在現時物業居住；假如退休時資金不足夠生活，他也接受申請安老按揭或轉去較細單位生活。

從事藥劑師的Joseph為醫管局員工，因此毋須為公積金計劃供款，醫管局會按他的基本薪金作出15%供款，若收入不變，未來11年將會有258萬元。以每年假設回報5%計算，到60歲時，Joseph的公積金戶口將會滾存到1,175萬元，到時他可再選擇適當投資工具，繼續增值及製造退休收益。

單是公積金計劃已有過千萬資產，理應有足夠資金應付生活，但Joseph期望退休後能夠每月獲得5萬元現值的退休入息，利用通脹2.5%及退休後資產預期收益4%計算，他便需要有1,663萬元才能應付。當中差額為488萬元，但他還有股票及存款共550萬元，已足以達到目標，所以只要建構適當組合，配合定期檢討相信便能達標。

以上計算中，最大的不確定性是來自公積金計劃表現。筆者假設回報已不算進取，但始終是投資便會有風險。因此他要注意當進取資產未能達到期望收益時，是否能夠有其他資金可以運用，確保不會出現收入真空期，筆者亦運用了四桶金概念和他建構財富組合。

以四桶金建構財富組合

首先當然要先為第一桶金，即應急資金做好安排。筆者建議Joseph預留約6個月生活費為應急資金，存放在銀行，不為追求回報，但求安心。他現時擁有300萬元存款，扣除應急資金81萬元後，還有219萬元，應考慮配置到其他資產，目標是可以中、長綫跑贏通脹。Joseph曾經想過再買一個物業作收租用途，但考慮到交易成本高，而且對未來樓市走勢不確定，所以已經放棄這念頭。

第二桶金是保險保障，包括人壽、醫療及危疾。Joseph沒有購買私人醫療保險，原因是作為醫管局員工，退休後他和太太也能繼續得到政府醫院的醫療福利，甚至一些昂貴及自費藥物也不用付款。不過，如不幸面對嚴重疾病，需要專科醫生的治療，當中有些最高級的專科醫生可能只會是私人執業，到時或不能獲得最好的治療。

因此，我建議Joseph不妨為自己及太太各增一份中檔的醫療保險計劃，作用是萬一在公立醫院的醫生不能夠提供他期望的服務時，也能夠由保險公司的保單補貼。

【下一頁】