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【有盈退休】曾智華：退休投資鐵躉—中電

名人薈萃 04:08 2021/04/30

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真象也好，假像也好，近幾年，筆者變身「退休專家」，不停開壇分享經驗。當中之一，為「退休投資大法」。

事實，筆者已獲得財務自由，故此，非常希望以自身經驗，協助「打死一世工」族類（生意人唔使我教！），尤其是退休公務員，如何安安穩穩行到人生終點！政府早早看到退休長俸隨着人口年齡不斷增長變無底深潭，故三十年前已部署好要甩袍袱。所以，別以為公務員退休等於「食長糧」，大部份早已沒有，必須食自己，由零開始規劃。

退休首要求安心

筆者宣揚的鐵律非常簡單，絕對要立於不敗之地！退休生活的投資，一個仙也不冒險。兼且，必須年年月月日日都有可預計的回報。

基於此，以下幾種可能蝕到渣都無的項目，切勿考慮：一、Bitcoin等虛擬貨幣；二、創業板股票；三、內企股，你不知道她做甚麼業務，股東及董事會的誠信記錄也不清不楚；四、任何業務不明股票；五、任何炒作。

退休，首重安心，不求發達，但求睡得安寧。

故此，筆者早實行以下投資：

一、首先供滿自住物業，取得最基本安全。

二、盡買政府年金，保證「月月有糧出」，直至離世。幫襯，怎也好過買商業機構的年金，因始終有「走數執笠」的風險。

三、年年盡買銀色債券，超正息率，零風險，遠比放錢在銀行好。

四、精選幾隻有政府政策保護，經濟如何皆永遠有市場，董事局誠信一流，有穩定派利息及善待小股東記錄又前景秀麗的。

上述第四項，其實不用別人教，大家必知應選：中電(00002）、煤氣(00003）、港鐵(00066)及領展(00823）。尤其中電這隻「壽星公股」（今年慶祝120周年紀念），市民都認識這公司歷史及對香港的長遠貢獻。單講以2035年全港車輛變電動，已是盈利深不可測，怎不有閒錢就加碼？退休投資鐵躉股也。

撰文 : 曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名 : 有盈退休

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