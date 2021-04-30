【印度疫情】政治凌駕防疫 莫迪照辦地方選舉

印度新冠肺炎疫情嚴峻，單日確診數字不斷上升，但印度總理莫迪仍堅持如期舉辦政治集會，甚至照常舉行地方選舉。其中印度西孟加拉邦本周四（29日）進行最後階段大選，估計有逾800萬合資格選民湧往投票站投票，傳播新冠肺炎疫情風險大幅提升。專家憂慮，西孟加拉邦可能是下一個疫情重災區。

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印度周四（29日）單日新增逾38.6萬宗確診，短短9日內屢破全球單日確診紀錄，當地已有逾2,700萬人感染新冠病毒，但西孟加拉邦（West Bengal）周四仍如常舉行最後階段大選。當地有逾800萬合資格選民，設有最少1.1萬個投票站。政府官員強調在投票站實施嚴格社交距離，惟外媒報道指不少投票站門外大排長龍，部分選民排隊時更沒有戴上口罩，亦未遵守社交距離。

當地於選舉前一日新增逾1.7萬宗確診，數字創單日紀錄新高，更有兩名候選人確診感染新冠肺炎，其中1名獨立候選人去世。有專家擔心西孟加拉邦會成為另一個爆發疫情的重災區。

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總理莫迪（Narendra Modi），在過去數周無視疫情嚴峻，與其他政治人物堅持舉行大量人流聚集的政治集會，備受專家批評。莫迪在周四於Twitter發文，呼籲西孟加拉邦合資格選民踴躍前往投票，使民主果實變得更加豐盛。而今次投票的西孟加拉邦是莫迪所屬政黨在國內，為數不多未能掌握過半地方議會議席的地區，使人懷疑如期選舉是政治凌駕防疫的舉動。

責任編輯：郭麗明