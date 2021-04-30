  • 30°C
香港時間 : 2021430日 (五) 14:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【印度疫情】政治凌駕防疫 莫迪照辦地方選舉

環球社會熱點 14:02 2021/04/30

分享：

印度新冠肺炎疫情嚴峻，單日確診數字不斷上升，但印度總理莫迪仍堅持如期舉辦政治集會，甚至照常舉行地方選舉。其中印度西孟加拉邦本周四（29日）進行最後階段大選，估計有逾800萬合資格選民湧往投票站投票，傳播新冠肺炎疫情風險大幅提升。專家憂慮，西孟加拉邦可能是下一個疫情重災區。

印度8.5億人爭住打疫苗 網上預約一度癱瘓 【下一頁】

印度周四（29日）單日新增逾38.6萬宗確診，短短9日內屢破全球單日確診紀錄，當地已有逾2,700萬人感染新冠病毒，但西孟加拉邦（West Bengal）周四仍如常舉行最後階段大選。當地有逾800萬合資格選民，設有最少1.1萬個投票站。政府官員強調在投票站實施嚴格社交距離，惟外媒報道指不少投票站門外大排長龍，部分選民排隊時更沒有戴上口罩，亦未遵守社交距離。

當地於選舉前一日新增逾1.7萬宗確診，數字創單日紀錄新高，更有兩名候選人確診感染新冠肺炎，其中1名獨立候選人去世。有專家擔心西孟加拉邦會成為另一個爆發疫情的重災區。

8旬老翁自願放棄床位 讓俾中年患者 【下一頁】

總理莫迪（Narendra Modi），在過去數周無視疫情嚴峻，與其他政治人物堅持舉行大量人流聚集的政治集會，備受專家批評。莫迪在周四於Twitter發文，呼籲西孟加拉邦合資格選民踴躍前往投票，使民主果實變得更加豐盛。而今次投票的西孟加拉邦是莫迪所屬政黨在國內，為數不多未能掌握過半地方議會議席的地區，使人懷疑如期選舉是政治凌駕防疫的舉動。

責任編輯：郭麗明

相關文章

英國不向印度捐疫苗 強調已向世衛捐贈（有片）
2021/04/29
英國不向印度捐疫苗 強調已向世衛捐贈（有片）
【印度疫情】新郎中招「全副武裝」結婚 警察監場（有片）
2021/04/29
【印度疫情】新郎中招「全副武裝」結婚 警察監場（有片）
【印度疫情】8.5億人爭住打疫苗 網上預約一度癱瘓
2021/04/29
【印度疫情】8.5億人爭住打疫苗 網上預約一度癱瘓
【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
2021/04/29
【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
【印度疫情】8旬老翁自願放棄床位 讓俾中年患者
今日
【印度疫情】8旬老翁自願放棄床位 讓俾中年患者
傳染病 疫情 選舉 印度 新冠肺炎 莫迪 疫苗 新冠肺炎疫情 肺炎

上一篇文章

【印度疫情】孟買疫苗庫存用盡 推遲接種計劃

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月30日 時間14:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【印度疫情】全球後勤樞紐恐癱瘓 金融業叫苦
【印度疫情】全球後勤樞紐恐癱瘓 金融業叫苦
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【印度疫情】新郎中招「全副武裝」結婚 警察監場（有片）
【印度疫情】新郎中招「全副武裝」結婚 警察監場（有片）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月30日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月30日 時間14:00）
【旅遊氣泡】新加坡錄16宗本土確診 9個月高位
【旅遊氣泡】新加坡錄16宗本土確診 9個月高位
【印度疫情】日增38萬確診創新高 變種病毒非唯一原因？（第二版）
【印度疫情】日增38萬確診創新高 變種病毒非唯一原因？（第二版）