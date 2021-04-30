【變種病毒】全港37萬外傭5月9日前強制檢疫、擬要求續約須打疫苗　海港城長洲再強檢、餐飲股急挫

▲ 「ABCD」4類餐廳實施僅一日、本港疫情再有變、譽宴急挫一成 食衛局將開記招公布應對變種病毒措施

「疫苗氣泡」昨日（29日）起實施，首次推行「ABCD」4類餐飲處所營運模式，惟香港新冠病毒疫情陷變種病毒風險。東涌映灣園有外傭感染雙重變種病毒，食衛局局長陳肇始周五下午交代，該外傭非近期抵港，認為香港本地或有變種病毒隱形傳播鏈，因此要求全港所有外傭在5月9日前接受強制檢測，而已完成接種兩劑疫苗滿14日或今年已接受檢測的外傭，就獲得豁免。香港目前約有37萬名外傭，陳肇始稱，會加強各區流動檢測服務，也會安排部分社區檢測中心延長服務時間至晚上10時。

因應最新變種病毒風險，港府擬要求對首名感染「N501Y」變種病毒患者曾到的地方作第三次檢測，今日將公告長洲、海港城須作新一輪檢測。港府昨日已要求東涌映灣園悅濤軒第11座950名居民接受檢測，全數都是陰性，陳肇始表示，該名確診外傭曾逗留地方已列入強制檢測地方。

陳肇始表示，菲律賓、印尼、印度和尼泊爾都已觸發民航熔斷機制，會繼續暫停從上述地方出發來香港的航班。勞福局長羅致光就表示，擬要求外傭申請工作簽證或續約時，須接種認可疫苗。

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譽宴歎疫苗氣泡防疫措施過嚴 「放寬都無助生意」（短片）【下一頁】

譽宴集團 （01483） 周五曾挫一成，盤中低見1.52元，全日跌9%，收報1.6元； 敘福樓 （01978） 跌4.7%，報1.23元；稻香控股 （00573） 跌1%，報1.02元。

快餐股跌幅較少，大快活集團 （00052） 報17.6元，跌約0.3%；大家樂 （00341） 跌0.9%報16.86元。翠華控股 （01314） 跌3%報0.315元；太興 （06811） 亦跌0.%，最新報2.16元。

譽宴集團主席張家豪近日表示，已經有7成員工接種了最少一劑新冠疫苗，旗下4間酒家可採用「C類」模式，即可6人一枱。集團暫時不會改為8人一檯和舉辨百人宴會。

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編輯：吳敏芳