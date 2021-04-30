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【疫苗氣泡】「ABCD」餐廳疫苗氣泡實施僅一日疫情生變、譽宴急挫一成　食衛局下午公布應對變種病毒

股市 13:36 2021/04/30

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「ABCD」4類餐廳實施僅一日、本港疫情再有變、譽宴急挫一成　食衛局將開記招公布應對變種病毒措施

「疫苗氣泡」昨日（29日）起實施，首次推行「ABCD」4類餐飲處所營運模式，惟本港疫情再有變。食物及衛生局副局長徐德義表示，政府很關注變種病毒流入社區的情況，今日（30日）下午將會召開記者會，詳細公布應對方案。餐飲股先行下跌。

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譽宴歎疫苗氣泡防疫措施過嚴　「放寬都無助生意」（短片）【下一頁】

譽宴集團 （01483） 急挫一成，盤中低見1.52元，最新報1.59元； 敘福樓 （01978） 現跌3.8%，最新報1.24元；稻香控股 （00573） 現跌1%，最新報1.02元。

快餐股跌幅較少，大快活集團 （00052） 最新報17.58元，跌約0.4%；大家樂 （00341） 跌0.9%報16.86元。翠華控股 （01314） 跌1.5%報0.32元；太興 （06811） 亦跌2.3%，最新報2.13元。

譽宴集團主席張家豪近日表示，已經有7成員工接種了最少一劑新冠疫苗，旗下4間酒家可採用「C類」模式，即可6人一枱。集團暫時不會改為8人一檯和舉辨百人宴會。

相關文章：【疫苗氣泡】食肆疫苗氣泡周四生效　政府推新App核實顧客針卡真偽

【新冠疫苗】輝瑞CEO：新冠口服藥　有望今年底上市

編輯：吳敏芳

 

疫情 疫苗 餐飲 譽宴集團（01483） 稻香控股（00573） 翠華控股（01314） 大家樂（00341）

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