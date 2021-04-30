▲ 【共諜變洗錢】向心案在台灣開審 否認洗黑錢、批控罪侮辱香港金融監管體系

中國創新投資 （01217） 、中國趨勢 （08171） 主席向心及其妻子龔青2019年在台灣捲入參與情報及特務活動受查，其後台灣落控向心、龔青二人洗黑錢罪，案件今日在台北開審。向心否認控罪，又指案件是對他個人以至香港金融監管體系的極大侮辱。

向心夫婦一度被指是自稱為「共諜」的王立強共犯，受查後多次申請離台都被駁回，中國創新投資多次發通告否認向心有間諜行為，並指有「虛假新聞報道」。

據台灣傳媒報道，向心今日聲言：「我根本無罪」、「連交通違規都沒有」。他自辯，自己從事金融交易30多年，所有金融業務都須事先審批、事後監察，絕對不會做虛假交易，一生沒進過法院，檢察官起訴他犯洗黑錢罪，不但是對他個人的侮辱，更是對香港證監制度的一種侮辱。

龔青同樣否認洗黑錢控罪，並指自己只是一名家庭主婦，從來不會參與丈夫經營公司，「更不用提我會洗錢」。

據台灣檢察官指控，向心、龔青與大陸國太集團共犯違法集資犯行，利用國太購買所經營公司的股票，匯款2.03億港元至個人帳戶，繼而赴台灣購置資產，2人隱匿、掩飾重大犯罪所得，涉犯洗錢罪。

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編輯：麥德銘