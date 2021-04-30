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【滙豐HSBC】滙豐連漲5日挑戰50元關　高盛唱好渣打上調目標價至66元

股市 13:30 2021/04/30

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【滙豐HSBC】滙豐連漲5日挑戰50元關　高盛唱好渣打上調目標價至66元

經濟前景改善且資本市場氣氛熾熱，帶動HSBC滙豐 （00005） 、渣打集團 （02888） 的國際銀行股上季業績有驚喜。滙豐績後連揚5個交易日，滙豐今早高見49.25元再創逾52周高，逼近50元關。渣打同創逾1年高，渣打績後獲高盛唱好，上調目標價至66元。

滙豐股價連升5日　昨日逾千沽盤48元價位排隊獲利全掃清｜詳見【下一頁】

滙豐績後至少獲3間券商上調盈利預測及目標價，其中美銀證券更因應撥備減少、盈利增長加快，而將股份回購預測提前至明年2月，估計回購規模約15億美元。滙豐最新報48.5元，逆市升0.4%，成交10.6億元。

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滙豐績後投行目標價一文看清　重溫滙豐季績重點｜詳見【下一頁】

昨日放榜的渣打季績同樣有驚喜，減值損失按年大減9.4億美元至1,700萬美元，跌幅遠超市場預期。渣打股價同樣造好，最新報56元漲1.7%，早段高見56.85元，成交1.13億元。

高盛發報告唱好渣打，形容其開局表現強勁，更預期今年全年的集團貸款增長有進一步上升空間，最新上調預測至6%，相信隨著經濟重啟規模擴大，下半年貸款增速或會加快。

渣打上季稅前法定溢利升59%勝預期　昨日績後大升逾4%｜詳見【下一頁】

高盛最新將渣打目標價由60元上調至66元，以現價計反映潛在升幅16%。

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