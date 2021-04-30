【宅經濟】為推廣Disney+串流平台服務　迪士尼將於10月關閉18個電視頻道

▲ 最新消息指出，迪士尼將在10月1日起，關閉香港及東南亞的18個電視頻道。

影音串流服務發展迅速，迪士尼旗下的影音串流服務Disney+，將在本年內登陸香港等多個地區。為推廣旗下的影音串流平台，據最新消息指出，迪士尼將在10月1日起，關閉香港及東南亞的18個電視頻道。

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迪士尼表示，目前正在整合旗下在香港和東南亞的媒體網絡業務，並宣布從10月1日開始，關閉18個電視頻道，包括FOX、FOX Life等4個娛樂頻道，FOX Action Movies等4個電影頻道、Star Sports體育頻道，Disney Channel兒童頻道，以及Channel V音樂頻道等。

需注意的是，衛視中文台、衛視電影台、國家地理頻道及國家地理野生頻道不受影響，未來會繼續提供服務。迪士尼宣布停播多個頻道，相信是為了進一步發展Disney+串流服務。據悉，目前Disney+服務已在全球59個國家及地區推出，其全球付費訂閱數量已超過1億。

責任編輯：李寶如