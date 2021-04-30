畫假口罩行超市吸流量 兩YouTuber或被印尼驅逐出境

在過去一年多新冠肺炎肆虐全球期間，佩戴口罩已成日常。有兩名YouTuber為拍片，在面上畫口罩逛超市，疑違反印尼政府的防疫規定。涉事YouTuber護照已被印尼當局扣留，或被印尼驅逐出境。據悉，涉事YouTuber分別來自台灣及俄羅斯。

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美國有線新聞網絡（CNN）引述當地警方報道，兩名涉事YouTuber分別為來自台灣﹑現居美國的Josh Paler Lin，以及俄羅斯籍的Leia Se。從4月22日發布的片段可見，Leia Se在峇里島（Bali）因沒有佩戴口罩而被一間超市拒絕入內後，為自己的臉頰畫上藍色口罩，成功進入超市，而同行男子Josh Paler Lin則一直佩戴口罩。片段最後，Leia Se在超市被一名佩戴紅色口罩的女性顧客發現，臉上的口罩僅是圖畫。

印尼電視台整合涉事Youtube及道歉影片

印尼自疫情爆發以來，一直實行嚴格口罩令，允許警察對首次違反規定的外國人罰款，但第二次便會驅逐出境。影片上載後引來廣泛關注，Josh Paler Lin在Youtube上的訂閱人數增至340萬人。兩人影片被網民舉報至當地有關部門，雖然兩人應為初犯，但礙於民怨當地政府已扣留兩人護照。印尼警方表示，將與移民局一齊調查，決定是否將兩人驅逐出境。

Josh Paler Lin事後已經在Youtube上刪除涉事視頻，並在社交平台Instagram上發布配以印尼文及英文的道歉視頻。他指當初拍攝影片只想帶給民眾歡樂，並保證不會再有下次。

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目前印尼累計確診逾165萬宗個案，死亡人數約為4.5萬。印尼巴厘島一直備受外國遊客歡迎，眾多外國人選擇在此避疫而非返鄉。印尼峇里島當局證實，曾在一周內發出8,864單針對違反口罩令的罰單。

責任編輯：李俊儀