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【阿斯利康疫苗】英國再多41宗血栓 9例死亡

環球社會熱點 13:11 2021/04/30

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由英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）及牛津大學研發的新冠疫苗早前被認定，血栓為接種副作用之一，導致多國一度停打。英國藥物管理部門表示，接獲41宗疫苗血栓案例，當中9人死亡。當局繼續鼓勵民眾接種，強調血栓副作用非常罕見。

【阿斯利康疫苗】2澳洲男接種後死 1人有血栓 【下一頁】

英國不向印度捐疫苗 強調已向世衛捐贈（有片） 【下一頁】

英國藥物及醫療用品監管局（Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency）周四（29日）發表每周疫苗副作用個案報告，在過去一周內增加41宗血栓，當中9例為死亡個案，累計至今共209人出現血栓，41人死亡。不過，當局指部分數據可能是舊案，強調血栓是十分罕見的副作用。

英國目前已接種首劑阿斯利康疫苗的數目為2,200萬劑，而只有4宗血栓副作用出現在接種次劑後，即多數已完成接種的民眾較少可能出現血栓。由於血栓副作用多出現在年青人身上，部分國家如英國便建議30歲以下人士不要接種阿斯利康疫苗。但多數官員仍然堅持，血栓副作用非常罕見，鼓勵民眾繼續接種疫苗。

責任編輯：吳漢培

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