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【母親節】荃灣廣場推「食買玩多重賞」享10%回贈　新達廣場慢活市集售文青產品

商業 14:00 2021/04/30

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荃灣廣場將於5月3日至5月26日再推「食買玩多重賞」，購物滿指定金額即送餐飲贈券，享高達10%回贈。（荃灣廣場提供圖片）

適逢母親節，荃灣廣場將於5月3日至5月26日再推「食買玩多重賞」，只需於場內指定商戶購物滿指定金額即送餐飲贈券，盡享高達10%回贈。

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星期一至日於場內指定潮流服飾、運動服裝、美容商戶消費滿$400，即送$40餐飲贈券。星期日至四晚上6時後於場內餐飲食肆堂食消費滿$300送$30購物贈券。週末及公眾假期更加推場內任何商戶即日消費滿$1,500，即送指定購物贈券，最高可獲$200指定購物贈券。當中近60個商戶參與其中，包括牛角次男坊、牛一、豚王、OUTBACK、COMEBUY TEA、Nike、adidas、GU等，專享折上折優惠。

同時大埔新達廣場迎來慢活市集，即日起至5月9日，齊集近20個文青品牌，包括提倡環保概念及綠化產品的Green 360及Airpot 草蘆、主打寵物飾品的Meowren貓人手作、手工產品的Shiok Shop及公公手工皂、揉合日本永生花與精品咖啡的本地品牌Beauty and the barista等，可以把握機會選購母親節禮物。

【消費優惠】MegaBox手機App推新美饌電子券功能　消費獲積分換免費美食（附換領優惠詳情）

責任編輯：朱悅瀅

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