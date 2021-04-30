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今日推介中石油 | 首程控股、中電信、現代牧業、中國龍工、海底撈最新部署（立即觀看）

股市 12:52 2021/04/30

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恒生指數中午收報28856點，跌447點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中國石油股份 （00857） ，另亦會分析首程控股 （00697） 、中國電信 （00728） 、現代牧業 （01117） 、中國龍工 （03339） 及海底撈 （06862） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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股票 海底撈（06862） 中國龍工（03339） 現代牧業（01117） 首程控股（00697） 中國電信（00728） 石鏡泉 中國石油股份（00857）

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