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【大行點睇】農行首季營利按年增近3% 成本收入比輕微改善 野村籲買入

股樓投資 12:55 2021/04/30

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野村發表研究報告指，農業銀行（01288）今年首季的貸款強勁增長，盈利按年增2.6%，而運營利潤則減少1%。野村維持農行H股目標價3.58元，予「買入」評級。農行現跌近1%，報3.04元，成交1.3億元。

【港交所388】港交所首季成交創新高 惟盈利遜預期 野村輕微下調目標價  詳情請看[下一頁]

野村認為，因集團貸款強勁增長，使淨利息收入按年增長4.8%。惟同時凈利息收益率面臨壓力，該行預期將會按年減19個基點。

野村又指，主要由銀行卡手續費增長推動，農行手續費收入按年增長12.2%。儘管集團的收入相對於工行（01398）及建行（00939）落後，惟手續費收入貢獻卻按年增長1.14個百分點至15.6%。

【蝕錢之王】海航控股勁蝕600億破A股紀錄 面臨退市風險等打救  詳情請看[下一頁]

野村指出，農行的成本收入比率微升27基點至32.72%，而營業開支增加4.9%。資本方面，農行普通股權一級資本比率和資本充足率分別下降至10.98%和16.37%。

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撰文 : 趙家盈

港股 大行報告 買入 目標價 農業銀行（01288） 銀行 H股

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