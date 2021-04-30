【印度疫情】8旬老翁自願放棄床位 讓俾中年患者

印度的新冠肺炎疫情惡化，單日再增38萬宗確診創新高。由於確診新冠患者急增，醫院床位及醫療設備緊絀。印度一名85歲老翁不幸感染新冠肺炎，但他有感年紀老邁，決定將床位讓給較他年輕的一名中年患者。

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印度中央邦首席部長喬漢（Shivraj Singh Chouhan）周二（27日）於社交媒體Twitter上，貼出85歲老翁Narayan Dabhalkar的照片。喬漢指Dabhalkar本身在醫院内接受治療，但目睹1名女子懇求院方治療其40歲丈夫卻不果，決定伸出援手。

Dabhalkar當時表示自己已經活了85年，但那名40歲男子還很年輕，一旦失救去世將令子女孤苦無依。Dabhal更稱他有責任挽救這個男子的生命，毅然決定把自己的床位讓給對方。

據悉，Dabhalkar是於本月22日傍晚入院，但家屬同日晚上為其辦理出院。喬漢更聲稱Dabhalkar在3日後已病逝，讚揚對方是社會和民族的真正僕人，並稱向他虔誠的付出致敬。

雖然喬漢聲稱Dabhalkar已不幸離世，但有專欄作家於社交媒體貼出一段短片，Dabhalkar的女兒Asawaree表示父親仍在醫院接受治療，但病情正在惡化。

責任編輯：鄭錦玲