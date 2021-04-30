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【海航危機】據報吉祥航空擬組合伙企業 　收購海航航空資產

股市 13:09 2021/04/30

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新合伙企業的名字中的「均祥海」或代表吉祥航空、上海均瑤航空投資公司、以及海南航空三間公司的簡稱。

吉祥航空（滬：603885）今（30日）發表公告，擬聯合上海均瑤航空投資公司、第三方戰略協同投資人共同設立合伙企業，以投資航空實體企業，該合伙企業名為「上海吉道航航空科技合伙企業」。有內媒報道指，吉祥航空公告內文所指的航空實體企業，正是指早前遭申請破產重組的海南航空（簡稱海航，滬：600221）資產。

據公告內容，首先，吉祥航空與上海均瑤航空投資公司擬先成立一間名叫「上海均祥海航空發展有限公司」（簡稱「均祥海」）的合伙企業，上海均瑤航空投資擬出資3000萬元（人民幣，下同），佔比6成；吉祥航空擬出資2000萬元，佔比4成。

其後，據吉祥航空公告，上述所提到的新合伙企業上海均祥海航空發展有限公司將會與吉祥航空、上海均瑤航空投資公司、戰略協同投資人成立合伙企業上海吉道航航空科技合伙企業，該合伙企業投資額不超過300億。

股權結構如下﹕

上海均瑤航空投資公司現時持股吉祥航空1.83%，其母公司上海均瑤（集團）有限公司持股吉祥航空51.92%。

海南航空早前陷入財困，公司於今年1月表示，已收到債權人入稟海南省高級人民法院，申請海航集團破產重組。

相關文章﹕

【海航危機】海航：債權人申請海航集團破產

【海航危機】海航控股去年破紀錄虧損640億人民幣　資不抵債觸發退市風險警示

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編輯﹕賴奕羚

A股 航空 海南航空 吉祥航空（滬：603885）

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